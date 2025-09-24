আরডিজেএ’র দায়িত্ব হস্তান্তর সভা অনুষ্ঠিত

রংপুর বিভাগ সাংবাদিক সমিতি, ঢাকা (আরডিজেএ)-এর দায়িত্ব হস্তান্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তোপখানা রোডে সংগঠনের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বিদায়ী কমিটির সভাপতি মর্তুজা হায়দার লিটন বলেন, নবনির্বাচিত কমিটির কাঁধে অনেক দায়িত্ব। নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি নবনির্বাচিত কমিটির সবাইকে অভিনন্দন জানান।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি বাতেন বিপ্লব বলেন, পেশাদার গণমাধ্যম কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি রংপুর বিভাগের মানুষের উন্নয়নের মুখপাত্র হবে আরডিজেএ। সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতে আবাসন, উন্নয়ন সেমিনার, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, সদস্যদের জীবন বীমা, মৃত সদস্যদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি মর্তুজা হায়দার লিটনের সভাপতিত্বে সভার সঞ্চালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কাওসার ইমন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সদস্য মোকছুদার রহমান মাকসুদ, তোফাজ্জল হোসেইন, মতলু মল্লিক, মিজান চৌধুরী, মশিউর রহমান, একেএম শামছুজ্জোহাসহ নবনির্বাচিত কমিটির সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান, রাশেদ উল হক সরকার, যুগ্ম সম্পাদক মাসউদ বিন আব্দুর রাজ্জাক, অর্থ সম্পাদক কাদের বাবু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফ, দফতর সম্পাদক জাহিদ কাজী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম খান, নির্বাহী সদস্য আরিফ চৌধুরী পলাশ, আবুল কাশেম আজাদসহ প্রমুখ।