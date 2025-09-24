X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
বিমানের ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগে দুদকের অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৬আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৬
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগে দুদক কর্মকর্তা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মো. তানজির আহমেদ।

দুদকের এই কর্মকর্তা জানান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সার্ভিস বিভাগের ডিজিএমের বিরুদ্ধে বিধি-বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি গ্রহণ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে একটি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে ব্যক্তিগত নথি সংগ্রহ করে পদোন্নতি ও অন্যান্য অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। 

তিনি বলেন, নথিপত্রের প্রাথমিক যাচাইয়ে অভিযোগের সত্যতা রয়েছে মর্মে এনফোর্সমেন্ট টিমের কাছে প্রতীয়মান হয়। সংগৃহীত রেকর্ডপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে এনফোর্সমেন্ট টিম কমিশন বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবে।

বিষয়:
বাংলাদেশ বিমানদুদকবিমান
