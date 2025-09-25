সালাউদ্দিন কাদেরের দুই ভাতিজাসহ ৮ জনের নামে মামলার আবেদন খারিজ

মারধর করে ভবন দখলের চেষ্টা, ৫ কোটি টাকা চাঁদা দাবি ও যৌন হয়রানির চেষ্টার অভিযোগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির প্রয়াত সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ভাতিজা সামির কাদের চৌধুরী ও শাকির কাদের চৌধুরীসহ আট জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন খারিজের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮ এর বিচারক মো. আব্দুল মোক্তাদিরের আদালতে মামলাটির আবেদন করেন প্রয়াত শিল্পপতি মাইনুল ইসলামের স্ত্রী ফারজানা আন্না ইসলাম। এ সময় আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন আবেদন খারিজের আদেশ দেন।
মামলার অপর অভিযুক্তরা হলেন– মেরিনা ইরশাদ, কেশব চন্দ্র নাথ, হারুন অর রশিদ, ফেরদৌস মুনসি, শাহাবুদ্দিন ও মো. ছালাহউদ্দিন আব্বাসি।
বাদী পক্ষের আইনজীবী মোর্শেদ হোসেন শাহীন এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, মামলা খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আমার উচ্চ আদালতে যাবো।
মামলার এজাহারে থেকে জানা গেছে, ভুক্তভোগী ফারজানা আন্না ঢাকায় ছয় তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণের জন্য ২০০৬ সালে সামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেন এবং সব নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ করেন। পেরের বছর ১৭ ডিসেম্বর ভবনটি সম্পূর্ণ করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ২০০৮ সালের ২৪ মার্চ ফারজানা আন্নার স্বামী মারা গেলে সামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট ও অন্য অভিযুক্তরা ফ্ল্যাট দখলের চেষ্টা শুরু করে। ফারজানা আন্না ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রায়ই দেশ ও দেশের বাইরে অবস্থান করতেন। এই সুযোগে অভিযুক্তরা জাল দলিল তৈরি করে বাড়ির দ্বিতীয় তলার ফ্লোর দখলের চেষ্টা চালায় এবং বিভিন্ন সময়ে তাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও চাঁদা দাবি করতে থাকে।
২০২৫ সালের ১৪ জুলাই অভিযুক্তরা ফারজানা আন্নার বাড়িতে প্রবেশ করে দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটগুলোর তালা ভাঙার চেষ্টা করে এবং ৫ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করে। ২৮ আগস্ট তারা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুনরায় ওই বাড়িতে প্রবেশ করে। নিরাপত্তাকর্মী বাধা দিলে তাকে মারধর করে। ফারজানা আন্নাকেও গালিগালাজ ও মারধর করে। এ সময় তারা ভুক্তভোগীকে যৌন হয়রানির চেষ্টা করে। পরে তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।