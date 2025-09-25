X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিশ্বাস রাখুন যতদিন দায়িত্বে আছি সারের দাম বাড়বে না: কৃষি উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৭আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৭
কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (ফাইল ছবি)

পেট্রোবাংলা গ্যাসের দাম বাড়ালেও সারের দাম বাড়বে না বলে জানিয়েছেন কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বাস রাখুন যতদিন দায়িত্বে আছি ততদিন সারের দাম বাড়বে না।’

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ‘গত এক বছরের অর্জন ও সার্বিক অগ্রগতি’ নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, ‘সার নিয়ে একটি নীতিমালা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় কমিটিতে যাবে। শিল্প উপদেষ্টা জাতীয় কমিটির প্রধান। উনি দেশের বাইরে আছেন, আগামী সপ্তাহে আমরা মিটিং করে অনুমোদনটা দিয়ে দেবো। নীতিমালায় আমরা সারের ডিলারের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছি।’

তিনি বলেন, ‘সারের দাম বাড়ানো হয়নি। সার পাচার হয়। সারের পাচার রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘পেট্রোবাংলা যদি গ্যাসের দাম বাড়ায়, তারপর যে সার উৎপাদন হবে, সে ক্ষেত্রেও দাম বাড়বে না। অন্তত আমি যতদিন আছি স্যারের দাম বাড়বে না।’

মাঠ পর্যায়ে সারের সংকটের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কোথায় সংকট হচ্ছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বললে আমি সেখানকার অফিসারকে ধরবো।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, ‘কৃষিজমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ নিয়ে আমাদের কাজ প্রায় শেষ। অধ্যাদেশটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে হচ্ছে। এই অধ্যাদেশের অধীনের জোনিং করা হবে। কোনও জায়গায় তিন ফসল, কোনও জায়গায় দুই ফসল এবং কোনও জায়গায় এক ফসল হয়। তিন ও দুই ফসল হয় এমন জায়গায় কোনও অবস্থায় কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না।’

কৃষি সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘সারের সংকট আছে যে বলা হচ্ছে এটি সঠিক নয়। বেশি টাকা দিলে যদি সার পাওয়া যায়, তাহলে সার অ্যাভেইলেবল। তাহলে সিস্টেমে অব্যবস্থাপনার বিষয় রয়েছে হয়তো।’

তিনি বলেন, ‘সার কিন্তু পর্যাপ্ত আছে, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সার প্রয়োজন তার সবটাই আমাদের আছে। কিছু সিস্টেমের কারণে সমস্যা হচ্ছে। নতুন নীতিমালার ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ হলে তখন খুচরা বিক্রেতা বলে কিছু থাকবে না। এটার বিস্তারিত আমরা পরবর্তীতে বলবো।’

কৃষি সচিব বলেন, ‘আমরা একটি টেন্ডারের মাধ্যমে পাঁচ লাখ ১৫ হাজার মেট্রিক টন সার আমদানির জন্য টেন্ডার দিয়েছি, সেখান থেকে সরকারের ২৩৩ কোটি ৬১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা সাশ্রয় হয়েছে।’

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
সারকৃষকপেট্রোবাংলাস্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নির্বাচনে সব বাহিনী মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের জানাজা সম্পন্ন
৪৭২ কোটি টাকায় ৯৫ হাজার টন সার কিনবে সরকার
সর্বশেষ খবর
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
শীতকালীন সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালো ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
শীতকালীন সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালো ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে বিএনপি নেতার হাত-পা ভেঙে দিলো দুর্বৃত্তরা
হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে বিএনপি নেতার হাত-পা ভেঙে দিলো দুর্বৃত্তরা
পিসির জন্য অ্যান্ড্রয়েড আনছে গুগল
পিসির জন্য অ্যান্ড্রয়েড আনছে গুগল
সর্বাধিক পঠিত
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media