শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
ধানমন্ডিতে মিছিল: ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৯আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৯
পুলিশের হেফাজতে গ্রেফতার ব্যক্তি

রাজধানীর ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে মিছিলের অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগে ঝিনাইদহ জেলার সহ-সভাপতি মো. বিপ্লব হোসেনের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াস এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির রমনা বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ তাদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখী। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মিছিলের ঘটনায় গত ১ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন সংশ্লিষ্ট থানার উপ-পরিদর্শক মো. আকিব নূর। বৃহস্পতিবার (২৫সেপ্টেম্বর) রাতে ডিবি পুলিশের একটি দল ধানমন্ডি থেকে বিপ্লবকে গ্রেফতার করে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের ৮০ থেকে ৯০ জন সদস্য গত ৩১ আগস্ট ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডে মিছিল করে। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা পালিয়ে যায়। আসামিরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করে অপপ্রচারের উদ্দেশ্য বিভিন্ন স্লোগান দেয় ও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অপরাধ করেছে।

আদালত
