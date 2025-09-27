X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সায়েদাবাদে ট্রেনের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৪০আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৪০
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় আব্দুল গনি (৬৫) নামে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাত পৌনে ৯টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী মিরাজ ইয়াসিন জানান, আব্দুল গনি বাসার অদূরে হাঁটাহাঁটি করতে বের হয়েছিলেন। সায়েদাবাদ রেলগেট এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় নারায়ণগঞ্জগামী একটি চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে থানাকে জানানো হয়েছে।’

আব্দুল গনি গেন্ডারিয়া করাতিটোলা এলাকার বাসিন্দা। তিনি মৃত আব্দুল আলিম মিয়ার ছেলে।

