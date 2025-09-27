X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
টঙ্গীর কেমিক্যাল গোডাউনের আগুনে দগ্ধ আরেক ফায়ার ফাইটারের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৮আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৮
খন্দকার জান্নাতুল নাঈম/সংগৃহীত

মারা গেছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর (অফিসার) খন্দকার জান্নাতুল নাঈম (৩৭)। গাজীপুরের টঙ্গীর কেমিক্যাল কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খন্দকার জান্নাতুল নাঈমের শরীরের ৪২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান।

গত ২২ সেপ্টেম্বর টঙ্গীর সাহারা মার্কেটের কেমিক্যাল কারখানায় আগুন নেভাতে গিয়ে তিনি দগ্ধ হন। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের চারজন আহত হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা মারা যান। সর্বশেষ জীবন দিলেন ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর খন্দকার জান্নাতুল নাঈম।

নাঈম শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার খন্দকার বাড়ির মোজাম্মেল হক ও দেলোয়ারা বেগমের ছেলে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক। তিনি ২০১৬ সালের ২৪ আগস্ট বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে যোগ দেন। চাকরি জীবনে স্টেশন অফিসার হিসেবে মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর হিসেবে চট্টগ্রাম ও সর্বশেষ টঙ্গী ফায়ার স্টেশনে কর্মরত ছিলেন।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে আজ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটের দিকে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ৫১ জন সদস্য প্রাণ দিয়েছেন। সর্বশেষ এই তালিকায় যুক্ত হলো ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর খন্দকার জান্নাতুল নাঈমের নাম।

মৃত্যুঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
