পর্যটন দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ বিমান

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ‘টেকসই উন্নয়নে পর্যটন’ প্রতিপাদ্যে এ বছর দিবসটি পালিত হচ্ছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৯টায় রাজধানীর আগারগাঁও পর্যটন ভবন থেকে এক বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় র্যালির আয়োজন করা হয়।
উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র্যালিটি আগারগাঁও পর্যটন ভবন সংলগ্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়। এতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. সাফিকুর রহমানসহ বিমানের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।
র্যালিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে পর্যটনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং দায়িত্বশীল পর্যটন খাত গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।