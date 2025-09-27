X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পর্যটন দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ বিমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২০
বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বিমান বাংলাদেশের র‍্যালি

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ‘টেকসই উন্নয়নে পর্যটন’ প্রতিপাদ্যে এ বছর দিবসটি পালিত হচ্ছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৯টায় রাজধানীর আগারগাঁও পর্যটন ভবন থেকে এক বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালিটি আগারগাঁও পর্যটন ভবন সংলগ্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়। এতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. সাফিকুর রহমানসহ বিমানের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে পর্যটনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং দায়িত্বশীল পর্যটন খাত গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

/আইএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
দিবসবাংলাদেশ বিমানপর্যটনবাণিজ্য উপদেষ্টাশেখ বশিরউদ্দীন
সম্পর্কিত
টেকসই পর্যটনের জন্য প্রকৃতি রক্ষা অপরিহার্য: রিজওয়ানা
বিশ্ব পর্যটন দিবস আজ, প্রধান উপদেষ্টার বাণী
সিরিয়ার পর্যটন খাতকে চাঙা করতে ১৫০ কোটি ডলারের চুক্তি
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিকরা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সত্যটা তুলে ধরেন: বিএফইউজে মহাসচিব
সাংবাদিকরা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সত্যটা তুলে ধরেন: বিএফইউজে মহাসচিব
রউফের জরিমানা পরিশোধ করবেন পিসিবি প্রধান 
রউফের জরিমানা পরিশোধ করবেন পিসিবি প্রধান 
গাজা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে : ট্রাম্প
গাজা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে : ট্রাম্প
বাসের চাপায় প্রাণ হারালেন ইজিবাইকের চার যাত্রী
বাসের চাপায় প্রাণ হারালেন ইজিবাইকের চার যাত্রী
সর্বাধিক পঠিত
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media