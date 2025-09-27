X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
ডিএসসিসির ৩১ কিলোমিটার রোড মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ উদ্বোধন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৭
ডিএনসিসির ৩১ কি. মি. দৈর্ঘ্যের রোড মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নের উদ্বোধন করছেন ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন মোট ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৩৩টি রোড মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নের উদ্বোধন করেছেন ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। জিরো সয়েল কার্যক্রমের আওতায় ২টি পর্যায়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৮টি মিডিয়ানে এবং বন অধিদফতরের মাধ্যমে ৫টি মিডিয়ানে শোভাবর্ধক ফুলের গাছ ও ঘাস রোপণের মাধ্যমে সবুজায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দুইটি পর্যায়ে মোট ১০ হাজার ৬৪৫টি শোভাবর্ধক ফুলের চারা হিসেবে রাধাচূড়া, বাগানবিলাস, টগর, শিউলি, করবী, চেরি, বকুল, সোনালু, টিকুমা, জারুল, মুসেন্ডা এবং রোড মিডিয়ানের দুই পাশে হেজ বা বর্ডার হিসেবে থাকবে মোট ৮১ হাজার ১০০টি মিনি টগর, রঙ চিতা, মিনি রঙ্গন রোপণ করা হবে। এছাড়া সম্পূর্ণ মিডিয়ানজুড়ে সবুজায়নের জন্য থাকবে বার্মুডা ঘাস, লন ঘাস, আইভি লতা এবং অডেলিয়া।

দুইটি পর্যায়ে মোট ১০ হাজার ৬৪৫টি শোভাবর্ধক ফুলের চারা রোপণ করা হবে

প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ১৩টি মিডিয়ানের মধ্যে মিরপুর রোড, আব্দুল গনি রোড, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, সিটি কলেজ হয়ে সীমান্ত স্কয়ার ও শহীদ ফারহান ফাইয়াজ সড়কের মিডিয়ান অংশে বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন ডিএসসিসি প্রশাসক শাহজাহান মিয়া।

এ সময় তিনি বলেন, ‘নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন ও পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে ডিএসসিসির আওতাধীন সড়ক মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টার সার্বিক নির্দেশনায় ডিএসসিসি নিজে ও বন অধিদফতরের সঙ্গে যৌথভাবে এ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমোডর মো. মাহাবুবুর রহমান তালুকদারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

