X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা নাঈমকে সহকর্মীদের অশ্রুসিক্ত বিদায়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০০আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০০
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর প্রাঙ্গণে হওয়া নামাজে জানাজায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর (অফিসার) খন্দকার জান্নাতুল নাঈমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাজীপুরের টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিনির্বাপণের দায়িত্ব পালনকালে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন তিনি।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর প্রাঙ্গণে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তাকে অশ্রুসিক্ত বিদায় জানান সহকর্মী ও স্বজনরা।

জানাজায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, অধিদফতরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

জানাজার আগে জান্নাতুল নাঈমের কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। এ সময় অগ্নিসেনাদের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। জানাজা ও দোয়া পরিচালনা করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ধর্মীয় শিক্ষক মুহাদ্দিস কাজী শরিফ উল্লাহ।

অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখায় জীবন উৎসর্গ করা খন্দকার জান্নাতুল নাঈমকে শেষবারের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান সহকর্মীরা। পরে মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স যাত্রা শুরু করে তার গ্রামের বাড়ি শেরপুরের নকলা উপজেলার গড়দুয়ারা গ্রামের পথে। সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন তিনি।

 

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিসজানাজা
সম্পর্কিত
পাইপলাইনে ছিদ্র করে চুরি, পানিতে ছড়িয়ে পড়া তেলের আগুনে দগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু
টঙ্গীর আগুনে মারা গেলেন আরও এক ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কার্যালয় ও হাসপাতালের গুদামে আগুন
সর্বশেষ খবর
গাজীপুর সাফারি পার্কে অবৈধভাবে প্রবেশ, আটক ১১
গাজীপুর সাফারি পার্কে অবৈধভাবে প্রবেশ, আটক ১১
‘জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে’
‘জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে’
আ.লীগের নাকি ২০-৩০ পার্সেন্ট লোক, জুলাই-আগস্টে তারা কোথায় ছিল: সারজিস
আ.লীগের নাকি ২০-৩০ পার্সেন্ট লোক, জুলাই-আগস্টে তারা কোথায় ছিল: সারজিস
ডিসেম্বরে বইমেলা নিয়ে সংশয়
ডিসেম্বরে বইমেলা নিয়ে সংশয়
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media