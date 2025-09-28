সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল মজুমদারের ছেলে শাহেদ গ্রেফতার

সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও ঢাকা-১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের ছেলে শাহেদ আহমেদ মজুমদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে রাজধানীর গুলশানের নিকেতন এলাকার একটি বাসা তাকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট।
কার্যক্রম নিষিদ্ধি আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গুলশান থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখোনো হয়েছে।
গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে নাশকতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে শাহেদ মজুমদারের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা রয়েছে।’