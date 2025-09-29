X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর করতে র‌্যাবের সর্বাত্মক প্রস্তুতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৫আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪
ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন র‌্যাবের মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান

দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখরভাবে আয়োজনের জন্য সারা দেশে সর্বাত্মক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে র‌্যাব। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে নিয়মিত টহল ও পরিদর্শন করছে র‌্যাবের টিম।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে র‌্যাব ফোর্সেসের মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুর রহমান এসব কথা বলেন।

তিনি জানান, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে র‌্যাব কাজ করছে। সারা দেশে র‌্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ন পূজা উদযাপন কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তা দিচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ বছর শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা শেষ হবে।

র‌্যাব ডিজি বলেন, “আমাদের সাইবার সিকিউরিটি টিমও সক্রিয় রয়েছে, যাতে কেউ অপপ্রচার বা গুজব ছড়িয়ে উৎসব ব্যাহত করতে না পারে। দেশবাসীকে অনুরোধ করবো— কোনও গুজবে কান দেবেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর সংবাদ দেখা গেলে যাচাই করার সুযোগ দিন। গুজবকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। একইসঙ্গে সত্যিকার কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, ‘‘গত কয়েক দিনে বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি ঘটনা ঘটলেও সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাতে আর কোনও ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে র‌্যাব সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’’

পূজা উদযাপন কমিটির নেতাদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, “দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা পূজামণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক রাখবেন, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করবেন। পূজামণ্ডপে মা-বোন ও শিশুরা আসে—যাতে কোনও ইভটিজিং বা হয়রানি না ঘটে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।”

