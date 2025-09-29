X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সাবেক আইনমন্ত্রীর পিএস তৌফিকার ৮৭ কোটি টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮
তৌফিকা করিম
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) তৌফিকা করিম এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৬ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার ৫৫৬ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ (অবরুদ্ধ) করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
 
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ, মহানগর দায়রা জজ আদালত সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।
 
সিআইডির প্রাথমিক তথ্যমতে, তৌফিকা করিম সাবেক আইনমন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে আদালতে জামিন বাণিজ্য, নিয়োগ ও বদলির তদবিরসহ নানা অপকর্ম করে অবৈধ অর্থ উপার্জন করেন। সেই অর্থ দিয়ে ফ্ল্যাট, গাড়ি ও জমি ক্রয় এবং বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
 
এ কারণে তৌফিকা করিম ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ১১৪টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই হিসাবগুলোতে মোট ৬৫৩ কোটি ৩৬ লাখ টাকার বেশি জমা এবং ৫৬৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার বেশি উত্তোলনের তথ্য পাওয়া গেছে। বর্তমানে এই হিসাবগুলোতে ৮৬ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার স্থিতি থাকায় তা ফ্রিজের আবেদন করে সিআইডি। আদালত তা মঞ্জুর করেন।
 
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান জানান, তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে এবং দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আদালত
