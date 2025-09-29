X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হয় রিফাত, দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৪আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৪
পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হয় রিফাত, দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু

রাজধানীর পল্লবীর ১২ নম্বর সেকশনে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মো. রিফাত খান (২১) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ২টার দিকে পুরাতন পল্লবী থানার সামনে সি ব্লক ৯ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গুরুতর আহত অবস্থায় রিফাতকে প্রথমে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে এবং পরে বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বাবা মো. সাগর খান জানান, রিফাত আগে একটি গার্মেন্টসে কাজ করতেন। বর্তমানে বেকার থাকলেও আগামী মাস থেকে নতুন একটি গার্মেন্টসে কাজ শুরু করার কথা ছিল। সোমবার দুপুরে কাজের পাওনা টাকা আনতে শেওড়াপাড়ার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়।

তিনি বলেন, “পুরাতন পল্লবী থানার সামনে ৫-৭ জন যুবক রিফাতের পথরোধ করে। পরে ছেলে আমাকে ফোন দিয়ে জানায় যে কয়েকজন তাকে আটকে রেখেছে। আমি দ্রুত সেখানে ছুটে গেলে দেখি দুই মোটরসাইকেলে আরও চার যুবক এসে রিফাতের সঙ্গে ‘হিসাব আছে’ বলে তাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে।”

সাগর খান জানান, তিনি বাধা দিতে গেলে দুর্বৃত্তরা পেছন থেকে তার পিঠে ছুরিকাঘাত করে। এতে তিনি সামান্য আহত হন। পরে রিফাতকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কারা কেন তার ছেলেকে হত্যা করেছে সে বিষয়ে কিছুই জানেন না বলেও জানান তিনি।

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মৃতদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবহিত করা হয়েছে।’

নিহত রিফাত খান শরীয়তপুরের নড়িয়া থানার উত্তর সালদর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে মিরপুর ১২ ডি ব্লক ২৫ নম্বর রোডের একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
মৃত্যুহত্যাকাণ্ডঢামেক হাসপাতালছুরিকাঘাত
সম্পর্কিত
দিলকুশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইন্টারনেট সংযোগকারী কর্মীর মৃত্যু
খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় আসকের উদ্বেগ
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
গুইমারায় সারাদিন থমথমে পরিস্থিতি
গুইমারায় সারাদিন থমথমে পরিস্থিতি
আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
শক্তিশালী তথ্য কমিশনের অপরিহার্যতা
শক্তিশালী তথ্য কমিশনের অপরিহার্যতা
কথা-সুরে ব্যতিক্রমী মাতৃবন্দনা (ভিডিও)
কথা-সুরে ব্যতিক্রমী মাতৃবন্দনা (ভিডিও)
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
আ.লীগ নেত্রী ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন গ্রেফতার
আ.লীগ নেত্রী ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media