মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর হামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫১আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫১
হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন হিরো আলম/সংগৃহীত

রাজধানীর আফতাবনগরে আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কয়েকটি মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা হিরো আলমকে ঘেরাও করে মারধর শুরু করে। এরপর গুরুতর আহত করে তাকে ফেলে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হিরো আলমের স্ত্রী রিয়া মনি হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হামলার সময় হিরো আলম অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

এদিকে রাত সোয়া ১০টার দিকে হিরো আলমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে জানানো হয়, ‘আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাড্ডা থানার আফতাবনগর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) সোহেল রানা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছি। ঘটনাস্থল নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে। এখনও সঠিক স্পট সম্পর্কে তথ্য পাইনি।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন হিরো আলম। তার মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া তার পরনের টি-শার্টও ছেঁড়া।

