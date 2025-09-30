X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় পঞ্চম দিনে ৯ জনের সাক্ষ্য

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮
শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল (ফাইল ফটো)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় পঞ্চম দিনে আরও ৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালতে সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দি দেন। পরে আদালত পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১৫ অক্টোবর দিন ধার্য করেন। তবে এই মামলায় আসামিরা পলাতক থাকায় সাক্ষীদের জেরা করতে পারবেন না।

আজকের সাক্ষীরা হলেন- প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ে মটর ক্লিনার মোহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন, গাজীপুরের কালীগঞ্জের সাব রেজিষ্ট্রার জাহিদুর রহমান, সদর রেকর্ডরুমের সাব রেজিস্ট্রার মাহবুবুর রহমান, ঢাকার মেট্রোপলিটনের সাবেক ম্যাজিস্ট্রেট এম মেজবাহউর রহমান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক তৈয়বা রহিম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মুদ্রাক্ষরিক কামরুন্নাহার, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার অপারেটর মুক্তি তরফদার। 

দুদক প্রসিকিউটর খান মো. মঈনুল হাসান (লিপন) এ তথ্য নিশ্চিত করেন৷ তিনি বলেন, আদালত থেকে ৯ জন সাক্ষীকে সমন পাঠানো হয়েছিলে। আজ তারা আদালতে এসে তিন মামলায় মোট ২০টা সাক্ষ্য দেন। তার মায়ের পক্ষ থেকে ধানমন্ডিতে দান সূত্রে যে সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের আদালতে দেওয়া জবানবন্দির বিষয়ে বলেছেন। 
 
গত ৩১ জুলাই এই মামলায় চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন একই আদালত। ওইদিন আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পৃথক তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১২ জন, সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ-১৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। 

গত ২০ জুলাই ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ ও ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ আদালতে তিনটি করে মোট ৬টি মামলা বিচারের জন্য পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত। 

মামলার অপর আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- শেখ রেহানা ও তার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপ-পরিচালক হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন।

প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে পৃথক ৬টি মামলা দায়ের করে দুদক। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও অপর মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকসহ আরও অনেককে আসামি করা হয়।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতমামলাআইনশৃঙ্খলা
সম্পর্কিত
নির্বাচনি প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন দেড় লাখ পুলিশ সদস্য: আইজিপি
দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ৪৯ বিচ্ছিন্ন ঘটনা, গ্রেফতার ১৯
নির্বাচন ঘিরে সংকটময় সময়ের দিকে যাচ্ছে দেশ: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১’ শিরোপা জিতলো বাইনারি ব্লাস্টার্স
‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১’ শিরোপা জিতলো বাইনারি ব্লাস্টার্স
এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন
এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন
বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৬
বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৬
জায়ানকে পরখ আর কিউবাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন কাবরেরা 
জায়ানকে পরখ আর কিউবাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন কাবরেরা 
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media