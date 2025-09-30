X
নির্বাচনে নাশকতার চেষ্টা ঠেকাতে তৎপর র‍্যাব: ডিজি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৯আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৪
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুল রহমান

নির্বাচন বানচাল করতে সরকারবিরোধীরা ঝটিকা মিছিল, ককটেল বিস্ফোরণ ও নাশকতার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) অতিরিক্ত আইজিপি একেএম শহিদুল রহমান। তিনি বলেন, ‘এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় র‍্যাব ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।’

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর কাওরান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের প্রচেষ্টা

র‍্যাব ডিজি একেএম শহিদুর রহমান জানান, পুলিশের লুট হওয়া প্রায় ১ হাজার ৩৫৭টি অস্ত্র এখনও উদ্ধার হয়নি। তবে ইতোমধ্যে ৭০-৮০ শতাংশ উদ্ধার হয়েছে। গত মাসেও তিনটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি, বাকি অস্ত্রগুলোও উদ্ধার করতে সক্ষম হবো।’

এসব অস্ত্র বাইরে থাকা নিরাপত্তা ঝুঁকি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘লুট হওয়া অস্ত্র বিভিন্ন শ্রেণির অপরাধীর কাছে থাকতে পারে। এসব অস্ত্র যতদিন বাইরে থাকবে, ততদিন বিষয়টি আমাদেন জন্য চ্যালেঞ্জিং। আমরা আশাকরি জাতীয় নির্বাচনের আগে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হবে।’  

পাহাড়ে অশান্ত পরিস্থিতি

পাহাড়ে সাম্প্রতিক অশান্তির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। যদিও দ্রুত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তারপরও পরিস্থিতিকে বড় আকার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পেছনে ইন্ধন আছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। বিদেশি কোনও অপশক্তির সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

নির্বাচনি প্রস্তুতি

র‍্যাব ডিজি বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে র‍্যাবের বিশেষ প্রস্তুতি চলছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মাদকবিরোধী অভিযান এবং ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার অব্যাহত আছে। পাশাপাশি নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনে র‍্যাব সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।’

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ

নির্বাচনকালীন চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে র‍্যাব ডিজি বলেন, ‘প্রতিদিনই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ থাকে। অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে আমরা নিরলস চেষ্টা চালাচ্ছি। গাজীপুরে র‍্যাব সদস্যদের আটকে রাখার ঘটনায় মামলা হয়েছে, আসামিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করবে না। আমরা আশাবাদী, যেকোনও পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবো।’

র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ননাশকতাত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
