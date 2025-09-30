ব্যাংক খাতে লুটপাটের ঘটনায় এস আলমের বিরুদ্ধে একাধিক অনুসন্ধান ও তদন্ত চলছে: দুদক

ব্যাংক খাতে অর্থ লুটপাটের ঘটনায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের বিরুদ্ধে একাধিক তদন্ত চলছে বলে জানান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যাংক দখল নিয়ে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছে দুদকে। সেসব অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত চালাচ্ছে দুদক।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য জানান।
দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বলেন, পর্যায়ক্রমে সবগুলো অভিযোগের বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাদের দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা নিতে আদালতে যায় দুদক। এরই মধ্যে আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশ সদর দফতরকে নির্দেশনা দিয়েছেন।