বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
এবার নেদারল্যান্ডসের ভিসা আবেদন নেওয়া বন্ধ করছে সুইডেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৪আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৪
দূতাবাস থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়

বেলজিয়ামের পর এবার নেদারল্যান্ডসের জন্য শেনজেন ভিসা আবেদন নেওয়া বন্ধ করছে ঢাকার সুইডিশ দূতাবাস। বুধবার (১ অক্টোবর) দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকাস্থ সুইডেন দূতাবাস শেনজেন ভিসা আবেদন সংক্রান্ত বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধিত্ব করবে না। ভিএফএস গ্লোবাল সুইডেনের মাধ্যমে শেনজেন ভিসার জন্য আবেদন করার শেষ দিন আগামী ১৫ অক্টোবর।

দূতাবাস জানায়, যদি নেদারল্যান্ডস শেনজেন অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য আপনার প্রধান গন্তব্য হয় তবে আপনাকে সরাসরি ডাচ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপডেট হওয়া আবেদন প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে হবে।

এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বেলিজিয়ামের ভিসা আবেদন নেওয়া বন্ধ করে দেয় সুইডিশ দূতাবাস। দিল্লিতে অবস্থিত বেলজিয়ামের দূতাবাস জানায়, আপাতত সশরীরে দিল্লির ভিএফএস -এর মাধ্যমে ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হবে। 

ভিসানেদারল্যান্ডসসুইডেন
১৪ লাখ প্রবাসীর হাতে ই-পাসপোর্ট
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহত ৩১, আহত শতাধিক
নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার পথে প্রধান উপদেষ্টা
মাদারীপুরে বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
