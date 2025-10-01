X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
আদালত থেকে পালানো আসামি তিন মাস পর গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৩
আদালত থেকে পালানো আসামি তিন মাস পর গ্রেফতার

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানায়  নেওয়ার পথে পুলিশকে মারধর করে পালানোর তিন মাসেরও বেশি সময় পর হত্যা মামলার আসামি শরিফুল ইসলামকে (২২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১ অক্টোবর) ভোরে ফেনী রেলস্টেশন এলাকা থেকে শরিফুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে আদালতে হাজির করা হলে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ'র আদালত এ আদেশ দেন।

শরিফুল দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি রাজধানীর খিলগাঁও থানার জিসান হোসেন (১৪) হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। মামলাটি বর্তমানে সাক্ষ্যগ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। 

গত ১৯ জুন কারাবন্দি শরিফুলকে ঢাকার ৩য় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের এজলাস থেকে হাজতখানায় নেওয়ার পথে পুলিশকে আঘাত করে হাতকড়া খুলে কৌশলে পালিয়ে যান তিনি। ঘটনার দিনই হাজতখানার ইনচার্জ মো. রিপন মোল্লা বাদী হয়ে রাজধানীর কোতোয়ালী থানায় শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনার তিন মাসেরও বেশি সময় পর অবশেষে গ্রেফতার হলেন শরিফুল।

বিষয়:
আদালতকারাগারমামলা
