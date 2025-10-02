কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচন নিয়ে চলছে নাো আলোচনা- সমালোচনা। নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উঠেছে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ বিএনপিপন্থি ক্রীড়া সংগঠকদের অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
এবার নিজের বিরুদ্ধে ওঠার অভিযোগের ব্যাখ্যা দিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। তার দাবি, বিসিবির নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি পর্যন্ত গড়িয়েছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) যমুনা টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আসিফ মাহমুদ বলেছেন, 'ফিক্সিংটা তামিম ভাইয়েরা করার চেষ্টা করেছেন, করে ব্যর্থ হয়েছেন। সভাপতি, সেক্রেটারিদেরওনাদের পক্ষ থেকে কল দিয়ে বলা হয়েছে যে তাকে কাউন্সিলর দিতে হবে। ডিসিদের ধমক দেওয়া হয়েছে, অনেক কিছু করা হয়েছে। সেগুলো নাই বলি। ফিক্সিংটা করতে ওনারা, মানে ইলেকশনটা ফিক্স করতে ওনারা ব্যর্থ হয়েছেন।'
বিরাট কোহলি প্রসঙ্গে ক্রীড়া উপদেষ্টার বক্তব্য, 'কেউ একজন ফোন করে বিরাট কোহলিকে অভিযোগ দিয়েছে। বিরাট কোহলি সেটা গৌতম গম্ভীরসহ অন্যদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করেছে।’
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘এমন কোথাও অভিযোগ দেয়া উচিত না যেটা আমার দেশের জন্য লজ্জাজনক।'
কেউ কেউ বলছেন সাবেক বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের মতো আচরণ করছেন আসিফ। এমন অভিযোগের জবাবে আসিফ মাহমুদ বলেছেন, 'পাপন ভাইয়ের সময় ডিস্ট্রিক্ট-ডিভিশন থেকে কারা আসতো কাউন্সিলর? আওয়ামী লীগের সভাপতি আসতো, আওয়ামী লীগের সদস্য আসতো বা বড় কোনও নেতা কিংবা নেতার ছেলেরা আসতো। যার আসলে ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তাহলে পাপন ভাইয়ের ছকে আপনি কীভাবে বলছেন?'
ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা ক্রীড়া সংগঠকদেরকে নিয়ে আসছি। রাজ্জাক রাজ ভাই ইজ নট মাই পার্সোনাল এনিথিং। ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে লাস্ট ওয়ান ইয়ার আগে, যখন তিনি বোর্ডে কাজ করতেন।'