মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৯

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, বুধবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকার থেকে ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- হীরা (১৯), রফিক (২১), আব্দুর রহমান (৩৯), নাবিদ হাসান চয়ন (২৬), খোকন (৩১), মনসুর (৩৫), জুয়েল (৩২), সানজু (২২), মিলন (৪২), শাওন (৩৬), নোয়াজ শরীফ (২৮), সেলিম (৩৪), আসাদুজ্জামান ইমন (২৩), আনোয়ার (৩৬), সজল (৩০), বরকত গাজী (২৮), জুয়েল (৩৮), আরমান (৩০), বাদল (৩৮), কোরবান (২৮), নয়ন (২৭), মাসরুফ (২৩), আল আমিন (২৭), রাকিব (১৮), মিলন (২৫), ওয়াজিদ (৩৬), এরশাদ (২৫), ছালাম ওরফে সামাদ (৩৭) ও দিলসার (৩০)।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩টি লোহার তৈরি ছুরি, ২টি ধারালো চাকু, ২টি লোহার রড, একটি সাইকেল ও ৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
ডিএমপি আরও জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। বৃহস্পতিবার আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।