শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
মুলাদী পৌরসভার সাবেক মেয়র রুবেল কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩২আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩২
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রাজধানীর গুলশান থানার মামলায় বরিশালের মুলাদী পৌরসভার সাবেক মেয়র শফিকুজ্জামান রুবেলের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক মোক্তার হোসেন জানান, এ দিন  মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান জোনাল টিমের পুলিশ পরিদর্শক মো. মোজাম্মেল হক মামুন কারাগারে রাখার আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গতকাল শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে গুলশান থেকে ডিবি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২২ এপ্রিল গুলশান-১ এর ১৩৬ নম্বর রোডের জব্বার টাওয়ারের পাশে অজ্ঞাতনামা ৩০ থেকে ৩৫ জন সমবেত হোন। ওই দিন সাড়ে ৭টায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামীলীগের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের দেশবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ ঘটনায় এ বছরের ২২ এপ্রিল সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

আওয়ামী লীগআদালতগ্রেফতার
