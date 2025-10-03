পাঠাগার আধুনিক মানের করবে ডিএসসিসি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মালিকানাধীন পাঠাগারগুলো আধুনিক মানের করার উদ্যোগ নিয়েছে ডিএসসিসি। সেই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে সংস্থাটি।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এর আগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম একটি অফিস আদেশ জারি করে এ কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন।
সচিব শফিকুল ইসলাম জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মালিকানাধীন শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ স্মৃতি পাঠাগারের মতো বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পাঠাগারগুলোকে আধুনিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন এবং ডিএসসিসির যৌথ উদ্যোগে আধুনিক, প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ও মডেল লাইব্রেরি হিসেবে পরিচালনার জন্য চুক্তি হবে। চুক্তি পর্যালোচনার জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি চুক্তির খসড়া তৈরি করবে।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সংস্থাটির সচিবকে এবং সদস্য সচিব করা হয়েছে ডিএসসিসির প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাকে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন– ডিএসসিসি অঞ্চল ১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং আইন কর্মকর্তা।