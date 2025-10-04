X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
মিরপুরে বাসে আগুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৭
রাজধানীর পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় গতকাল শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে আলিফ পরিবহনের এই যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা

রাজধানীর মিরপুরের পূর্ব কাজীপাড়া এলাকায় আলিফ পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাসে গুলি ও আগুনের ঘটনায় মূলহোতা নেছার ও তার সহযোগী দীপুকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

দুপুরে সেনাবাহিনীর ৮৬ স্বতন্ত্র সিগন্যাল ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল সোয়া ৭টার দিকে মিরপুর সেনপাড়া এলাকায় আলিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস হাতের ইশারায় থামায় একদল ব্যক্তি। এ সময় তারা বাসটিতে উঠে চালক ও তার সহকারীকে পিটিয়ে নামিয়ে দেন। যাত্রীরাও বাস থেকে দ্রুত নেমে যান। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাসের সামনের কাচে একাধিক গুলি ছুড়ে বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৭টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শুক্রবার কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘বাসের চেকার নিয়োগকে কেন্দ্র করে চলমান বিরোধের জের ধরে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা নিয়ে অগ্নিসংযোগকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’

রাজধানীগ্রেফতারঅগ্নিকাণ্ডবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪
গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ হারালেন ২ জন
শিশুশিক্ষার্থী ধর্ষণে অভিযুক্ত মাদ্রাসা পরিচালকের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
