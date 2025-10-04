ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার ছেলের মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের বড় ছেলে মো. তাহসিন উদ্দিন (১৯) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত এক মাস ধরে তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক জসীম উদ্দিন স্যারের ছেলে আজ সকালে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তার জানাজায় অংশ নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকার মসজিদে এসেছি। জানাজা শেষে মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হবে।
এর আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ-২ নামক ফেসবুক গ্রুপ থেকে জানা যায়, মো. তাহসিন উদ্দিনের জানাজা সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসের গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।
উল্লেখ্য, গত ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন, যেখানে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।