শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
নগর পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনায় ডিএনসিসির কমিটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪০আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪০
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)

নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় কমিটি গঠন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। সংস্থাটির প্রশাসক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, নারী প্রতিনিধি, ছাত্র-যুব, পরিবেশ প্রতিনিধিসহ মোট ২০ সদস্যের এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে সচিব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান একটি অফিস আদেশ জারি করে কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি বিষয়ে সচিব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জানান, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ, সংরক্ষণ, পয়ঃনিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, গণপরিসর, পরিকল্পনা, ঐতিহ্য, সংরক্ষণ, শিশুবান্ধব নগর পরিকল্পনা ও নাগরিক সেবাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে কমিটি।

এছাড়া নগর বাজেট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। নগরীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয় আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। নগরীর যেকোনও ধরনের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রস্তাবনা বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর একটি সভা আহ্বান করবে।

 

