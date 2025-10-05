X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গেন্ডারিয়ায় নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৭আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪১
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় রেল স্টেশনের পাশ থেকে এক নারীর গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার (৫ অক্টোবর) সকালে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, ওই নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তার নাম-পরিচয় যানা যায়নি।

গেন্ডারিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) তৌফিক আনান এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, রবিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে গেন্ডারিয়া রেল স্টেশনের উত্তর-পশ্চিম পাশে দেয়াল ঘেষে পড়ে ছিল নারীর কাদাযুক্ত মরদেহ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারীকে ধর্ষণের পর কুপিয়ে, গলা কেটে হত্যা করে ওই স্থানে ফেলে রাখা হয়েছে।  

তিনি বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

/এআইবি/এবি/আরকে/
বিষয়:
নারীঢামেক হাসপাতাললাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
কেরানীগঞ্জে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এনজিওকর্মী আহত
পাবনায় ধান ক্ষেতে থেকে লাশ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে এনসিপির মতবিনিময় সভা
খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে এনসিপির মতবিনিময় সভা
কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
নারীদের বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হয়নি ‘হ্যান্ডশেক’ 
নারীদের বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হয়নি ‘হ্যান্ডশেক’ 
দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও যেভাবে বুঝবেন এটি আসলে নকল
দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও যেভাবে বুঝবেন এটি আসলে নকল
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media