X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫১আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫১
ঢামেক জরুরি বিভাগ

রাজধানীর কদমতলীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে  জাকির হোসেন (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঘটনা ঘটে।

জাকিরের সহকর্মী মো. রুবেল জানিয়েছেন, কদমতলী থানার শনির আখড়ার পলাশপুরে নির্মাণধীন একটি ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় কাজ করার সময় রাজমিস্ত্রির হেলপার জাকির হোসেন বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে স্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর বারোটার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

জাকির হোসেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কাদিরপুর গ্রামের দীন ইসলামের ছেলে।

/এআইবি/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
রাজধানীমৃত্যুঢামেক হাসপাতালবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
সম্পর্কিত
গেন্ডারিয়ায় নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ
নিখোঁজের দুই দিন পর ধানমন্ডি লেক থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার
কেরানীগঞ্জে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এনজিওকর্মী আহত
সর্বশেষ খবর
খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে এনসিপির মতবিনিময় সভা
খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে এনসিপির মতবিনিময় সভা
নারীদের বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হয়নি ‘হ্যান্ডশেক’ 
নারীদের বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হয়নি ‘হ্যান্ডশেক’ 
দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও যেভাবে বুঝবেন এটি আসলে নকল
দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও যেভাবে বুঝবেন এটি আসলে নকল
গেন্ডারিয়ায় নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ
গেন্ডারিয়ায় নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media