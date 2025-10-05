X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
হাজারীবাগে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৪আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৪
অভিযুক্তরা

রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-২)। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো— মো. সাকিব (২৯) ও মো. মামুন হোসাইন (২৮)।

রবিবার (৫ অক্টোবর) র‌্যাব-২ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, শনিবার দিবাগত রাতে হাজারীবাগের হাতেমবাগ রোডের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ৩৭ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

খান আসিফ তপু বলেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে র‌্যাবের বিশেষ অভিযান চলমান। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হাতেমবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাকিব ও মামুনকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও জানান, গ্রেফতার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকায় অস্ত্র, মাদক ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তারা অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে জমি দখল, চাঁদাবাজি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির মতো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গ্রেফতারর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
