হাজারীবাগে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার ২

রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-২)। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো— মো. সাকিব (২৯) ও মো. মামুন হোসাইন (২৮)।
রবিবার (৫ অক্টোবর) র্যাব-২ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, শনিবার দিবাগত রাতে হাজারীবাগের হাতেমবাগ রোডের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ৩৭ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
খান আসিফ তপু বলেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে র্যাবের বিশেষ অভিযান চলমান। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হাতেমবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাকিব ও মামুনকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি আরও জানান, গ্রেফতার ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীসহ আশপাশের এলাকায় অস্ত্র, মাদক ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তারা অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে জমি দখল, চাঁদাবাজি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির মতো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।