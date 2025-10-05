ঢাকা শহর প্রবীণদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী: পরিকল্পনা উপদেষ্টা

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, ঢাকা শহর এখন প্রবীণদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, যানজট আর ফুটপাত দখলের কারণে প্রবীণরা যেন ক্রমেই ঘরবন্দি হয়ে পড়ছেন।
রবিবার (৫ অক্টোবর) রাজধানীর ধানমন্ডির ড্যাফোডিল প্লাজায় বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় প্রবীণদের ইস্যুগুলোকে সংস্কারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে জানান উপদেষ্টা।
ড. ওয়াহিদ উদ্দিন বলেন, বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বসহ বয়সজনিত বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় এ জনগোষ্ঠী যেন শেষ বয়সে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি জনহিতৈষী সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি।
তিনি বলেন, সরকারিভাবে প্রবীণদের জন্য এখনও কোনও নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন হয়নি। তবে এখন সময় এসেছে প্রবীণবান্ধব নীতি ও অবকাঠামো গড়ে তোলার। আধুনিক চিকিৎসার ব্যয় এখন অনেক বেশি, তাই প্রবীণদের সুরক্ষা ও যত্ন নেওয়া তরুণ প্রজন্মের সামাজিক দায়িত্ব।
বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরও ছিলেন– বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি চিফ প্যাট্রোন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. মো. সবুর খান।