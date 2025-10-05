ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি

অপরাধ দমন ও ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নে দ্রুত বিচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ছয় মাসে (মার্চ থেকে আগস্ট) সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজার ৫৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, এই সময়ে ২৫৯টি বিশেষ অভিযানে ১১ হাজার ৩২৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৭১ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ৩৫ লাখ ৫ হাজার ১৩০ টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়।
এতে বলা হয়, সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড (অনাদায়ে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড) দেওয়া হয়েছে। সর্বনিম্ন শাস্তি হিসেবে ১ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
ডিএমপি জানায়, নিষ্পত্তি করা মামলাগুলোর মধ্যে মাদক, মোবাইল ছিনতাই, চুরি, ইভটিজিং, অবৈধভাবে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং ট্রাফিক সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সংস্থাটি আরও জানায়, ঢাকা মহানগরীতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিক বিচার কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করছে ডিএমপি। এর ফলে ভুক্তভোগীরা দ্রুত ও স্বল্প সময়ে বিচারিক সেবা পাচ্ছেন।
ডিএমপি বলছে, নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংক্ষিপ্ত বিচার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।