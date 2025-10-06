X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভিসা নিয়ে যা জানালো ফিলিপাইন দূতাবাস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১১আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১১
ভিসা নিয়ে যা জানালো ফিলিপাইন দূতাবাস

ফিলিপাইনের ভিসা প্রক্রিয়া এক দিনে সম্পন্ন হয় না। ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি বাদে ২০-৩০ কার্যদিবস সময় লাগে বলে জানিয়েছে ঢাকার ফিলিপাইন দূতাবাস

সোমবার (৬ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় দূতাবাস।

বিজ্ঞপ্তিতে ফিলিপাইনের ভিসা প্রক্রিয়ার সময় ছাড়াও আর কিছু বিষয়ের ব্যাখা দেওয়া হয়।

এতে বলা হয়, ‘ভিসা না পেলে কোনও ফি লাগবে না’ — এমন একটি গুজব প্রচলিত রয়েছে; যা সত্য নয়।

দূতাবাস জানিয়েছে, প্রত্যেকটি আবেদন সতর্কভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নির্ধারিত ফি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দূতাবাস ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এজন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন উল্লেখ করে দূতাবাস বলেছে, ‘সঠিক, সত্য এবং বৈধ কাগজপত্র জমা দিন যেন দেরি বা আবেদন বাতিলের মতো সমস্যায় আপনাকে পড়তে না হয়।

/এসও/এম/
বিষয়:
ফিলিপাইনভিসাদূতাবাস
সম্পর্কিত
পাঁচ দিনের সফরে ঢাকায় যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যদূত
বছরে ৮ শতাধিক ভূমিকম্প হয় ফিলিপাইনে
সাতক্ষীরায় ভারতীয় ভিসা সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ
সর্বশেষ খবর
‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ আবিষ্কারে চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী
‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ আবিষ্কারে চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী
বগুড়ায় আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মামলায় গ্রেফতার ২১, পুরুষশূন্য গ্রাম
বগুড়ায় আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মামলায় গ্রেফতার ২১, পুরুষশূন্য গ্রাম
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় পঞ্চম দিনে ৩ জনের সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় পঞ্চম দিনে ৩ জনের সাক্ষ্য
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি হচ্ছে, এটা জাতির জন্য ভালো খবর’
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি হচ্ছে, এটা জাতির জন্য ভালো খবর’
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media