সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
ঢাকা থেকে ইটিএ নিয়ে যেতে হবে শ্রীলঙ্কা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৬
শ্রীলঙ্কার পতাকা

আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে শ্রীলঙ্কা যেতে ইচ্ছুক পর্যটকদের আগে থেকেই ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ইটিএ) গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করেছে সেদেশের সরকার। আগে শ্রীলঙ্কার বিমানবন্দরে অন অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধার আওতায় নির্দিষ্ট ফি’র বিনিময়ে ইটিএ গ্রহণ করা গেলেও সেই সুবিধা আর থাকছে না। ভ্রমণের আগেই অনলাইনে আবেদন করে পর্যটকদের ইটিএ গ্রহণ করতে হবে।

সোমবার (৬ ডিসেম্বর) ঢাকায় শ্রীলঙ্কার দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘‘শ্রীলঙ্কার ইমিগ্রেশন ও অভিবাসন বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে, ১৫ অক্টোবর থেকে পর্যটনের উদ্দেশে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক দেশটিতে আসার আগে অনলাইনে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (ইটিএ) গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।’’

ভ্রমণকারীরা দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে একটি ইটিএ পেতে পারেন— ১. ইটিএ’র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়া:  https://www.eta.gov.lk/slvisa/  ২. ঢাকায় শ্রীলঙ্কা দূতাবাসে সরাসরি ভিসার আবেদন জমা দেওয়া।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘‘পর্যটনের উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কা ভ্রমণের পরিকল্পনা করা সব বিদেশি নাগরিককে তাদের ভ্রমণ শুরু করার আগে অনলাইনে তাদের ইটিএ গ্রহণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।’’

শ্রীলঙ্কা
