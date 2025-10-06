শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি চেয়ে ইউরোপীয় নাগরিক সমাজের বিবৃতি

সাংবাদিক ও লেখক শাহরিয়ার কবিরের কারাবন্দী জীবন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবি জানিয়েছে ইউরোপ ও বৈশ্বিকভিত্তিক পাঁচটি মানবাধিকার সংগঠন।
সোমবার (৬ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে এই দাবি জানায় সংগঠনগুলো।
বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘শাহরিয়ার কবির কখনও কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার রক্ষায় অবিচল সমর্থক ছিলেন। ১৯৭১ সালের গণহত্যার শিকার হওয়াদের নথিভুক্ত ও তা রক্ষার জন্য তার নিরলস কাজের কারণে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বিগত এক বছর ধরে মিথ্যা হত্যা মামলায় তাকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মীকে শুধুমাত্র প্রতিশোধপরায়ণ প্রচেষ্টা থেকে তার মুখ বন্ধ করা এবং তার অতীতের কাজের জন্য বন্দি করা হয়েছে। এসব কার্যকলাপে তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং বিষয়টি ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুতর আঘাত। শাহরিয়ার কবিরের সুরক্ষা ও মুক্তি নিশ্চিত করতে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।’
তারা বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘অবিলম্বে শাহরিয়ার কবিরকে মুক্তি দিন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরি ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক।’
বিবৃতি দেওয়া ইউরোপ ও বৈশ্বিক ভিত্তিক পাঁচটি মানবাধিকার সংগঠনগুলো হলো- সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম, বেলজিয়াম, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম, ইইউ ও গ্রেট ব্রিটেন, ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ ইন জার্মানি, আর্থ সিভিলাইজেশন নেটওয়ার্ক (গ্লোবাল নেটওয়ার্ক), ফ্রীডম অ্যান্ড জাস্টিস অ্যালায়েন্স (গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম)।