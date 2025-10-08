নাশকতার পরিকল্পনা, রাজধানীতে ছাত্রলীগের ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ১১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের মধ্যে ৭ জন গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
বুধবার (৮ অক্টোবর) ডিএমপি মিডিয়া সেন্টার থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
ডিএমপির কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা মহানগরীর আইন শৃঙ্খলা অবনতির উদ্দেশে গ্রেফতারকৃতরা রাজধানীতে অবস্থান করছিল। নাশকতার পরিকল্পনা করছিল তারা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।