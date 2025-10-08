X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
দেশের সব আদালতের কার্যতালিকা অনলাইনে দেওয়ার নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৬আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৬
দেশের সব আদালতের প্রতিদিনের কার্যতালিকা শতভাগ অনলাইনে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম পরিপূর্ণভাবে ডেভেলপ করা হলেও দেশের প্রত্যেকটি জেলার আদালতগুলোর কার্যতালিকার তথ্য প্রতিদিন করা হচ্ছে না। যার কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণকে তাদের নিজ নিজ মামলা সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য আদালতে আসতে হচ্ছে। ফলে বিচার বিভাগ থেকে সেবা গ্রহীতারা বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট তথ্য পেতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিচার বিভাগে ডিজিটালাইজেশনের সুফল বিচারপ্রার্থী জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করা একান্ত আবশ্যক।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিচার ব্যবস্থা আধুনিকায়নের নিমিত্ত এবং বিচারিক সেবা সহজ করার লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য অত্র কোর্ট নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করা হলেও, এই নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না।

এমতাবস্থায়, বিচার ব্যবস্থা আধুনিকায়নের নিমিত্ত এবং বিচারিক সেবা সহজ করার লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত যথাযথভাবে হালনাগাদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

/বিআই/এম/
বিষয়:
আদালতসুপ্রিম কোর্ট
