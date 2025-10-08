X
চাকরি ফিরে পেলেন গণস্বাস্থ্যের রেজিস্ট্রার দেলোয়ার হোসেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৯
গণবিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গণবিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার মো. দেলোয়ার হোসেনের অব্যাহতির আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (৮ অক্টোবর) ঢাকার সিনিয়র সহকারী জজ (সাভার) মো. হাবিবুর রহমান এ রায় দেন।

এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী এস.এইচ. কৃষ্ণ বলেন, মো. দেলোয়ার হোসেনকে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদ থেকে অব্যাহতির আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন আদালত। এর মধ্যে দিয়ে পুনরায় তার রেজিস্ট্রার পদ ফিরে পেতে আর কোনও বাধা নেই।

মামলার বাদী মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, প্রয়াত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প মূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আদালতের আদেশে আমি পদ ফিরে পেলাম। এ রায়ের মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলার অভিযোগ বলা হয়েছে, ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন অভিযোগ এনে রেজিস্ট্রার পদ থেকে মো. দেলোয়ার হোসেনকে অব্যাহতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড। পরের বছরের ৪ এপ্রিল এ অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকার নবম সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন দেলোয়ার হোসেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে অব্যাহতির আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন আদালত।

 

বিষয়:
আদালতমামলা
