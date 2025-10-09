X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সাবেক এমপি ওমর ফারুক গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৩আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৫
মো. ওমর ফারুক সুমন

নওগাঁ-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ওমর ফারুক সুমনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর একটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডিএমপির উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতার অন্যরা হলো– ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আবু নাঈম জুবের (২২); মিরপুর মডেল থানা ১২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি মো. তানভীর ইসলাম (৩০); দক্ষিণখান থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বিমানবন্দর থানা আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (৫৭) ও মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি কলোনি ইউনিট যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. আমজাদ হোসেন রাজন (৪৪)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত ৭টা ৩০ মিনিটে ডিবি মিরপুর বিভাগ রামপুরা থানার ডিআইটি রোড এলাকা থেকে আবু নাঈম জুবেরকে এবং রাত ১১টা ৩০ মিনিটে মিরপুর মডেল থানার মুক্ত বাংলা এলাকা থেকে মো. তানভীর ইসলামকে গ্রেফতার করে।

ডিবি সূত্রে আরও জানা যায়, বুধবার রাত ৭টা ৩০ মিনিটের দিকে ডিবি উত্তরা বিভাগের একটি টিম উত্তরা থানার কাওলা এলাকা থেকে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে। একই দিন বিকাল আনুমানিক ৩টা ৩০ মিনিটে মতিঝিল থানার শাপলা চত্ত্বর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মো. আমজাদ হোসেন রাজনকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগ।

অপরদিকে বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিটে মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. ওমর ফারুক সুমনকে গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগ।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।

