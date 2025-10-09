X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
আদালত চত্বরে বিচারকের গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরির সময় ধরা পড়লো চোর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৩আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৩
চুরির ঘটনায় আটক তরুণকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে

ঢাকার জজ কোর্ট চত্বরে মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরির সময় মো. রোহান (১৯) নামে এক তরুণকে আটক করা হয়ছে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারকদের গাড়ির পার্কিং থেকে চুরির সময় তাকে আটক করেন চালক মো. নাসির উদ্দিন। পরে তাকে রাজধানীর কোতোয়ালী থানায় সোপর্দ করা হয়।

মহানগর দায়রা আদালতের একটি চালক কাজী সামছুল আলম বাহার জানান, সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে বিচারকদের গাড়ি পার্কিং স্থানে ওই তরুণকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এরপর একটি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলার ভান করতে থাকে সে। কিছুক্ষণ পরে তাকে ওই গাড়িটির বাইরের দিকে থাকা যন্ত্রাংশ খুলতে দেখা যায়। এ সময় চুরির মালামালসহ তাকে আটক করা হয়।

বিশেষ জজ আদালত-৪ এর গাড়ির চালক মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘এর আগেও বিচারকদের পার্কিং স্থান থেকে একাধিকবার বিভিন্ন পার্টস চুরি হয়েছে। গাড়ির পার্টস চুরি হলে আমাদেরও অনেক কথা শুনতে হয়। কয়েকবার চেষ্টা করেও তাদের ধরতে পড়েনি। আজ হাতেনাতে একজনকে আটক করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘চোরেরা এই পার্টসগুলো বিক্রি করে মাত্র ২০০-৩০০ টাকায়। অথচ আমাদের এগুলো কিনতে হয় ৫-৬ হাজার টাকায়।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানার ইনচার্জ রিপন মিয়া বলেন, ‘সকালে বিচারকের গাড়ির পার্টস চুরির ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। কোতোয়ালি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তাকে নিয়ে গেছে।’

কোতোয়ালী থানার উপপরিদর্শক এনামুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বিচারকের গাড়ির পার্টস চুরির ঘটনায় একজনকে আমরা হাতে পেয়েছি। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালত হাজির করা হবে।’

ডাক বিভাগের বেদখল সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে
প্রাইম ব্যাংক ও এশিয়ানেটের মধ্যে চুক্তি সই
গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে নিহত মোজোর ১০ স্বেচ্ছাসেবী
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
