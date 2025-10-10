আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনের সামনে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছিল ছোট-বড় নানা দোকানপাট। স্থানীয়দের ভাষায় এ জায়গাটি পরিচিত ‘কেকপট্টি’ নামে। দীর্ঘদিন ধরে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে স্থায়ীভাবে দোকান বসিয়ে রাখায় যানজট ও পথচারীদের দুর্ভোগ বেড়ে যায়।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাত পৌনে ৮টার দিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ একটি দল অভিযান চালিয়ে এসব দোকান উচ্ছেদ করে।
শেরে বাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘প্রথমে একটি-দুটি দোকান বসানো হলেও ধীরে ধীরে সেটি শতাধিক দোকানে রূপ নেয়। সড়ক ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালানোয় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল, পথচারীরাও ভোগান্তিতে পড়ছিল। প্রতিদিনই এ নিয়ে ৯৯৯-এ ফোনসহ নানা অভিযোগ আসছিল। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘অভিযানে দোকানগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়েছে— যেন তারা পুনরায় সড়ক বা ফুটপাত দখল না করে।’
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন সকালে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কেক, মিষ্টি, পান-সিগারেট, ফলমূল, জুস ও চা বিক্রির দোকান বসতো সেখানে। এসব দোকানের কারণে ইসি ভবনের সামনের মূল সড়কটি এক প্রকার সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এছাড়া দোকানগুলোর বৈদ্যুতিক সংযোগে এলোমেলো তারের জট থাকায় আগুন লাগার ঝুঁকিও ছিল।
পুলিশ বলছে, রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ফুটপাত দখল করে স্থায়ী দোকান বসানো এখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে গেছে। এ কারণে শুধু যানজটই নয়, নিরাপত্তার ঝুঁকিও বাড়ছে। এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।