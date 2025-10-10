স্তন ক্যান্সার লজ্জা নয়, সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান 

লজ্জা নয়, সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বানের মধ্য দিয়ে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে দিবসটি উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি প্রেসক্লাব, পল্টন মোড় হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।
শোভাযাত্রা শেষে সংগঠনের সভাপতি ড. সৈয়দ হুমায়ন কবির বলেন, আগে স্তন ক্যান্সার মরণব্যাধি হলেও এখন আর নেই। এখন এর পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা এই রোগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নই।
তিনি বলেন, আমাদের মায়েরা-বোনেরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও লজ্জা বোধ করে বলতে চাননা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি রোগ। রোগকে আগলে রাখা যাবেনা।
ড. হুমায়ন বলেন, আমাদের গ্রামাঞ্চলের মায়েরা-বোনেরা এ রোগে আক্রান্ত হলেও তারা বুঝতে পারেন না বা কারও কাছে জানাবেন সেটি জানাতে চাননা।
তিনি বলেন, এ রোগে আক্রান্তদের পাশে স্বামী, ছেলেসহ নিকট আত্মীয়দেরই থাকতে হবে। সর্বোপরি স্তনে কোন ধরনের দাগ, টিউমার জাতীয় কেন কিছু কিংবা ঘামাচির মত কিছু থাকলে লজ্জা নিবারণ করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। সবমিলিয়ে এ বিষয়ে গ্রাম-গঞ্জে মায়েদের-বোনদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
এ সময় সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক জীবন কুমার সরকারও বক্তব্য রাখেন।