X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্তন ক্যান্সার লজ্জা নয়, সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৩আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৩
জাতীয় প্রেসক্লাবে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয়

লজ্জা নয়, সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বানের মধ্য দিয়ে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে দিবসটি উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি প্রেসক্লাব, পল্টন মোড় হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়। 

শোভাযাত্রা শেষে সংগঠনের সভাপতি ড. সৈয়দ হুমায়ন কবির বলেন, আগে স্তন ক্যান্সার মরণব্যাধি হলেও এখন আর নেই। এখন এর পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা এই রোগ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নই। 

তিনি বলেন, আমাদের মায়েরা-বোনেরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও লজ্জা বোধ করে বলতে চাননা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি রোগ। রোগকে আগলে রাখা যাবেনা। 

ড. হুমায়ন বলেন, আমাদের গ্রামাঞ্চলের মায়েরা-বোনেরা এ রোগে আক্রান্ত হলেও তারা বুঝতে পারেন না বা কারও কাছে জানাবেন সেটি জানাতে চাননা। 

তিনি বলেন, এ রোগে আক্রান্তদের পাশে স্বামী, ছেলেসহ নিকট আত্মীয়দেরই থাকতে হবে। সর্বোপরি স্তনে কোন ধরনের দাগ, টিউমার জাতীয় কেন কিছু কিংবা ঘামাচির মত কিছু থাকলে লজ্জা নিবারণ করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। সবমিলিয়ে এ বিষয়ে গ্রাম-গঞ্জে মায়েদের-বোনদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। 

এ সময় সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক জীবন কুমার সরকারও বক্তব্য রাখেন।

/আইএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
ক্যান্সার
সম্পর্কিত
ফুসফুস সুরক্ষায় শক্তিশালী আইন জরুরি
যশোরে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা র‍্যালি ও আলোচনা সভা
দরিদ্র স্কুলছাত্রীদের জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধে টিকা প্রদান
সর্বশেষ খবর
২০১৪-এর পর আবারও বিশ্বকাপে মাহরেজের আলজেরিয়া
২০১৪-এর পর আবারও বিশ্বকাপে মাহরেজের আলজেরিয়া
মধ্য এশিয়ার দেশেগুলোকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির আহ্বান পুতিনের
মধ্য এশিয়ার দেশেগুলোকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির আহ্বান পুতিনের
ঢাকায় বৃষ্টি: কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি
ঢাকায় বৃষ্টি: কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি
যে মেলা শুধুই নারীদের, যেখানে পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ
যে মেলা শুধুই নারীদের, যেখানে পুরুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media