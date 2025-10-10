X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ৩০৯ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩২
লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন আরও ৩০৯ জন

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন আরও ৩০৯ জন। লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে দেশে ফেরেন তারা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ওই ৩০৯ বাংলাদেশির মধ্যে বেশিরভাগই মানবপাচারকারীদের প্রলোভনে পড়ে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে বিনিময় করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের অনুরোধ জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসন করা প্রত্যেককে কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।            

/এসও/আরকে/
বিষয়:
অভিবাসীবাংলাদেশিপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
ভিসা জটিলতায় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থেকে যাচ্ছে অধরাই  
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাষ্ট্রপতির চিঠি প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
স্থগিত শরৎ উৎসব নিয়ে শনিবার বিশেষ সভা
স্থগিত শরৎ উৎসব নিয়ে শনিবার বিশেষ সভা
বগুড়ায় মদপানে অসুস্থ আরও দুজনের মৃত্যু
বগুড়ায় মদপানে অসুস্থ আরও দুজনের মৃত্যু
পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন দিতে হবে: চরমোনাই পীর
পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন দিতে হবে: চরমোনাই পীর
৫ দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন ইসলামী দলের গণমিছিল
৫ দাবিতে রাজধানীতে বিভিন্ন ইসলামী দলের গণমিছিল
সর্বাধিক পঠিত
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media