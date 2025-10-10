স্থগিত শরৎ উৎসব নিয়ে শনিবার বিশেষ সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত ‘শরৎ উৎসব’ বাতিল করা হয়েছে বলে যে খবরটি এসেছে, তা ‘ঠিক নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন চারুকলা অনুষদের ডিন আজহারুল ইসলাম। এ ব্যাপারে শনিবার (১১ অক্টোবর) একটি সভা হবে বলেও জানান চারুকলার ডিন।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিন আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘‘অনেকের কাছ থেকে আপত্তি এসেছে। তবে উৎসবটি বাতিল নয়, স্থগিত করা হয়েছে।’’
তার ভাষ্য, ‘‘সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শরৎ উৎসবের আয়োজকদের একজন ‘ফ্যাসিবাদের দোসর’— এমন একটি অভিযোগের পর ‘বিশৃঙ্খলা এড়াতে’ আমরা শুক্রবারের জন্য যে বরাদ্দটি দিয়েছিলাম, তা স্থগিত করেছি।’’
“শনিবারের সভায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছে। তাদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।”
আজহারুল ইসলামের মতে, তাদের কাছে ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক সাংবাদিক ও শিল্পী সমাজ’ নামে একটি সংগঠন থেকে অভিযোগ করা হয় যে, শরৎ উৎসবের নামে ‘নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগকে’ পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘‘আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যই আপাতত স্থগিত করেছি।”
উল্লেখ্য, চারুকলায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত ‘শরৎ উৎসব’ করতে দেওয়া না হলেও গত ২৬ সেপ্টেম্বর চারুকলার বকুলতলায় ‘ষড়ঋতু উদযাপন জাতীয় পর্ষদ’ এর আয়োজনে শরৎ উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল।
শনিবার (১১ অক্টোবর) চারুকলা অনুষদের ডাকা সভায় যোগ দেবেন কিনা জানতে চাইলে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট গণমাধ্যমকে বলেন, “আমরা সভায় অংশ নেবো। সেখানে আরও কিছু বিষয় নিয়েও কথা বলবো।”
ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি জানান, এই উৎসবের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ‘সম্পৃক্ততা’ নেই। এটি ‘সর্বজনীন’ একটি আয়োজন।
তিনি বলেন, ‘‘এখানে দলমত নির্বিশেষে, সব বর্ণ-ধর্মের মানুষ অতীতেও অংশ নিয়েছেন, আগামীতেও এটি সর্বজনীন রূপেই থাকবে।’’