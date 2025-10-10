পুলিশের বিশেষ অভিযানে সারা দেশে গ্রেফতার ১৭১১

রাজধানীসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সারা দিন অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) পুলিশ সদরদফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জাননো হয়েছে।
পুলিশ সদরদফতর জানায়, বৃহস্পতিবার সারা দিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৮৪ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৫২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সদরদফতর।