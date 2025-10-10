X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পুলিশের বিশেষ অভিযানে সারা দেশে গ্রেফতার ১৭১১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৫আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৫
প্রতীকী ছবি

রাজধানীসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সারা দিন অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) পুলিশ সদরদফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জাননো হয়েছে।

পুলিশ সদরদফতর জানায়, বৃহস্পতিবার সারা দিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৮৪ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৫২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ সদরদফতর।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতার
সম্পর্কিত
ডিএমপির ঊর্ধ্বতন ৮ কর্মকর্তার পদায়ন
বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা আলী নেওয়াজ কারাগারে
মব করে হাইওয়ে পুলিশকে মারধর, চালক ও হেলপার আটক
সর্বশেষ খবর
আবুধাবিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নাইম শেখ
আবুধাবিতে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন নাইম শেখ
ডিএমপির ঊর্ধ্বতন ৮ কর্মকর্তার পদায়ন
ডিএমপির ঊর্ধ্বতন ৮ কর্মকর্তার পদায়ন
মিসরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করলেন প্রধান বিচারপতি
মিসরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করলেন প্রধান বিচারপতি
দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল, ভোরে নামছে আর্জেন্টিনা
দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল, ভোরে নামছে আর্জেন্টিনা
সর্বাধিক পঠিত
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media