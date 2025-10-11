X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাবি, বুয়েট ও ঢামেকের পরিচ্ছন্নতায় সমন্বিতভাবে কাজ করবে ডিএসসিসি

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৮আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৮
ঢাবি, বুয়েট ও ঢামেক হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান চালিয়েছে ডিএসসিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), বাংলাদেশ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে (ঢামেক) পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস বিনির্মাণে ক্যাম্পাস প্রশাসন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া একথা জানিয়েছেন।

এদিন ঢাবি, বুয়েট ও ঢামেক হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান চালিয়েছে ডিএসসিসি। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন ফুটপাত থেকে অবৈধ স্থাপনা ও দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়।

এ অভিযানে শাহজাহান মিয়া ছাড়াও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ডাকসুর ভিপি মো. আবু সাদিক, বুয়েট ও ডিএমসি প্রশাসনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোর ৬টার দিকে শুরু হওয়া এ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের ১ হাজার ৩০০ জন কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)’র সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে ড্রেন, নর্দমা, ফুটপাতসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার ও মশার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলাকালে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, ‘উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো আমাদের ক্যাম্পাসগুলো পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং বহিরাগত ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আজ থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করবো।’

এ সময় তিনি নাগরিকদের অভ্যাসে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাফল্য পেতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রকৃত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিসংখ্যান থেকে অনেক কম উল্লেখ করে প্রশাসক বলেন, ‘ডিএসসিসি এলাকায় প্রধান হাসপাতালসমূহ অবস্থিত হওয়ায় সারা দেশের ডেঙ্গু রোগীরা ডিএসসিসি এলাকায় চিকিৎসা গ্রহণ করতে আসেন। এছাড়া, হাসপাতাল এলাকায় সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও যানজট নিরসনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে আর কোনও মুনাফালোভীদের অবৈধ ব্যবসার সুযোগ দেওয়া হবে না।’

/এম/
বিষয়:
বুয়েটঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা দক্ষিণ সিটিঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
চলন্ত বাসে টাকা লুটের সময় অজ্ঞান পার্টির ৫ সদস্যকে গণধোলাই
আবরারকে ঘিরে ঢাবিতে সেমিনার ও চিত্র প্রদর্শনী
সর্বশেষ খবর
গাড়ি পার্কিং নিয়ে দুই চালকের ঝগড়া, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু
গাড়ি পার্কিং নিয়ে দুই চালকের ঝগড়া, ছুরিকাঘাতে একজনের মৃত্যু
যুক্তরাষ্ট্রের ইমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের ‘নিশি’
যুক্তরাষ্ট্রের ইমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের ‘নিশি’
অনির্দিষ্টকালের জন্য ইসরায়েলি কারাগারে অস্ট্রেলীয় ক্যাপ্টেন
অনির্দিষ্টকালের জন্য ইসরায়েলি কারাগারে অস্ট্রেলীয় ক্যাপ্টেন
শেষযাত্রায় সহযোদ্ধাদের ভালোবাসায় সিক্ত সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
শেষযাত্রায় সহযোদ্ধাদের ভালোবাসায় সিক্ত সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media