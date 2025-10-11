ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দির মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) এক সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম মিয়াজ উদ্দিন (৬০)। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় মিয়াজ উদ্দিনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেন কারারক্ষীরা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।