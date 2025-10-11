X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
বাগদান সেরেছেন ইশরাক

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩০আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৫
ইশরাক হোসেন ও নুসরাত খান

বাগদান সেরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির বিশেষ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান শনিবার (১১ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য টাঙ্গাইল জেলা সাবেক সাংসদ নুর মোহাম্মদ খানের বড় মেয়ে ব্যারিস্টার নুসরাত খানকে শুক্রবার রাতে আংটি পরিয়েছেন ইশরাক হোসেন।

পারিবারিকভাবেই তাদের বিয়ের এই প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইশরাক হোসেনের মা ইসমত হোসেন।

হবু দম্পতির জন্য দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

 

/এসটিএস/এম/
বিষয়:
ইশরাক হোসেনবিবাহ
