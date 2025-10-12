গাজাবাসীর সহায়তায় ৫ লাখ টাকার অনুদান পুনাকের

ফিলিস্তিনের গাজাবাসীর সহায়তায় মাস্তুল ফাউন্ডেশনকে ৫ লাখ টাকার অনুদান দিয়েছে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক)। এছাড়া তাদের অসুস্থ ৭ কর্মচারীর হাতে চিকিৎসা সহায়তার জন্যে আর্থিক অনুদান তুলে দেওয়া হয়।
রবিবার (১২ অক্টোবর) এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুদানের এসব অর্থ তুলে দেন সংগঠনটির সভানেত্রী আফরোজা হেলেন।
পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুনাক সভানেত্রী আফরোজা হেলেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পুনাকের সহ-সভানেত্রী আইরিন রহমান, মাস্তুল ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়ক আবু মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এবং সংগীতশিল্পী তাহসান খান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন পুনাকের জয়েন্ট সেক্রেটারি তৌহিদা নূপুর।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে পুনাক দেশব্যাপী সেবার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।