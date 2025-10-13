X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
স্মারকলিপি দিয়ে সচিবালয় এলাকা ছাড়লেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৮
সচিবালয় এলাকা ছেড়েছেন ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ সংঘটনের সদস্যরা/বাংলা ট্রিবিউন

সংশোধন করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা ও আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ শেষে স্মারকলিপি দিয়ে সচিবালয় এলাকা ছেড়েছেন ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ সংঘটনের সদস্যরা।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকাল পৌনে ৪টার দিকে তারা সেখান থেকে সরে যান।

সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য সচিব মাজহারুল ইসলাম আপন বলেন, ‘বিক্ষোভ চলমান রেখেই নিজেদের তিন দফা দাবির পক্ষে নয়টি মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। সরকার দাবি দ্রুত মেনে নেবে সেই প্রত্যাশা রেখে ও জনদুর্ভোগ বিবেচনা করে সরে গেলাম।
তবে আমাদের কথা না রাখলে আবারও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দাবি আদায়ে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব সংলগ্ন সচিবালয়ের পূর্ব সড়কের মুখে বিক্ষোভ করেন ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ সংসদের কর্মীরা। সচিবালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে বাধা দেয়। এ সময় তারা নানা স্লোগান দেওয়ায় একাধিকবার পুলিশের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

বিষয়:
আন্দোলনজুলাই বিপ্লব
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media